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Более 124 миллионов случаев COVID-19 выявили в мире с начала пандемии
Фото: Минобороны РФ

Более 124 миллионов случаев COVID-19 выявили в мире с начала пандемии

Анастасия Волоснова

Здоровье

С начала пандемии в мире выявили 124 200 845 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса в США на утро среды, 24 марта.

За последние сутки число летальных исходов выросло до 2 734 048 случаев. Всего выздоровело от коронавируса 99 миллионов человек.

США продолжают лидировать по количеству пациентов с коронавирусом. В стране зафиксирован 29 921 101 случай COVID-19. На втором месте находится Бразилия, где выявили 12 130 019 пациентов с коронавирусом, а на третьем — Индия, где зафиксировали 11 734 058 пациентов с COVID-19, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в России провели более 118,1 миллиона тестов на коронавирус.

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