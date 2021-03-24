Специалист ВОЗ оценил эффективную борьбу России с коронавирусом

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Россия эффективно борется с коронавирусом на политическом, техническом и других уровнях. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, в России поддерживают специалистов, которые борются с пандемией. Он отметил, что российским врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом, оказывали финансовую поддержку и предоставляли медицинскую страховку.

— Россия установила самую высокую планку координации мер на всех уровнях: политическом, техническом, эпидемическом, социальном. Еще двумя критическими элементами были способность быстро увеличить уровень тестирования, действительно очень массовое, и второе — система здравоохранения, быстрый рост числа больничных мест, — отметил Клюге.

Он уточнил, что многим странам стоит усилить «первичное звено системы здравоохранения». Кроме того, Клюге поблагодарил российское правительство за эффективную борьбу с коронавирусом.

— Я много езжу, и во многих странах министры, премьер-министры рассказывают мне, что получили помощь от РФ — вакцину или предметы личной защиты. Это очень важно. Потому что мы говорим о солидарности, но нужно, чтобы страны проявляли ее, — приводит ТАСС слова директора бюро.

Всего с начала пандемии в России выявили 4 474 610 случаев заражения. В стране вылечились от COVID-19 4 088 045 человек, а скончались 95 818 пациентов.

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