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Роспотребнадзор изучает новую мутацию в южноафриканском штамме COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роспотребнадзор изучает новую мутацию в южноафриканском штамме COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

Российские ученые изучают новую мутацию в южноафриканском штамме коронавируса. Исследованиями занимаются вирусологи из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, говорится на сайте ведомства.

Ученые обнаружили характерные для южноафриканского штамма мутации, а также две дополнительные делеции. Они были найдены в генах ORF1ab и S, уточняется в сообщении.

— Специалистами ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту — генетической линии B.1.351, — говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что ученые начали проводить исследования новой мутации. Специалисты планируют выяснить, как можно эффективной нейтрализовать вирус сыворотками переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию.

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