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Более 118 миллионов тестов на COVID-19 провели в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более 118 миллионов тестов на COVID-19 провели в России

Анастасия Волоснова

Общество

В России провели более 118,1 миллиона тестов на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора в среду, 24 марта.

За минувшие 24 часа врачи сделали 265 тысяч исследований. Уточняется, что медики наблюдают за состоянием около 484,8 тысячи человек из-за подозрения на коронавирус, сообщает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об изучении новой мутации в южноафриканском штамме коронавируса.

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