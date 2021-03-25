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Моргенштерн заплатит 300 тысяч рублей за плагиат песни
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн заплатит 300 тысяч рублей за плагиат песни

Никита Абрамов

Звезды

Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни. Оказалось, что популярный исполнитель использовал песню шоумена Олега Лихачева.

— Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева «Владимир Путин — молодец» и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора, — вынес вердикт судья.

Известно, что заседание должно было состояться по видеосвязи с Гагаринским судом Москвы, однако этого не произошло. Судья удовлетворил иск частично, вынеся решение заочно.

Ранее Олег Лихачев возмутился тем, что Моргенштерн жестикулировал, двигался, а также курил под песню «Владимир Путин — молодец». Лихачев уточнил, что он не давал артисту права на использования его песни, пишет РИА Новости.

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