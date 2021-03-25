«Ван Дамм»: Гном Гномыч похвастался своим спортивным достижением
Александр Плющенко, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, похвастался своим спортивным достижением. Видео с результатом тренировок он опубликовал в своем микроблоге.
Оказалось, что Плющенко-младший, больше известный как Гном Гномыч, смог освоить поперечный шпагат.
— В минусовом шпагате. Мужик? Да! — подписал Александр публикацию.
Подписчики написали множество восторженных комментариев.
«Ван Дамм»; «Ты супер, молодец, успехов тебе»; «Вот это шпагат, молодец какой!»; «Так держать», — написали пользователи под постом в Instagram-аккаунте Александра Плющенко.
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