«Ван Дамм»: Гном Гномыч похвастался своим спортивным достижением

Фото: instagram.com/gnomgnomych

Александр Плющенко, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, похвастался своим спортивным достижением. Видео с результатом тренировок он опубликовал в своем микроблоге.

Оказалось, что Плющенко-младший, больше известный как Гном Гномыч, смог освоить поперечный шпагат.

— В минусовом шпагате. Мужик? Да! — подписал Александр публикацию.

Подписчики написали множество восторженных комментариев.

«Ван Дамм»; «Ты супер, молодец, успехов тебе»; «Вот это шпагат, молодец какой!»; «Так держать», — написали пользователи под постом в Instagram-аккаунте Александра Плющенко.

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