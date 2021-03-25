Молодежная сборная России по футболу обыграла Исландию в матче Евро-2021

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Исландии в первом матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в венгерском Дьере и завершилась со счетом 4:1.

В составе сборной России отличились Федор Чалов (с пенальти), Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. Исландцы отыграли один мяч усилиями Свейнна Гудьонсена.

Матч второго тура группового этапа Евро-2021 сборная России проведет против Франции, а Исландия встретится с Данией.

Читайте также: Сборная России одержала победу над Мальтой в отборочном матче ЧМ-2022