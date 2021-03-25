Перекрывшее Суэцкий канал судно могут снимать с мели несколько недель

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Судно Ever Given, севшее на мель в Суэцком канале, может пробыть там в течение нескольких недель. Об этом заявил в эфире нидерландского телевидения Питер Бердовски, который является главой компании Boskalis, занимающейся снятием с мели корабля.

Он сравнил контейнеровоз с «огромным китом, выброшенным на берег». По его словам, работы в зависимости от ситуации будут идти в течение нескольких недель.

— Это огромный вес на песке. Нам, возможно, придется применить комплекс мер: снижение веса путем снятия контейнеров, нефти и воды с судна, использование буксиров, а также вымывание песка, — приводит Reuters слова Бердовски.

Инцидент произошел в среду, 24 марта, из-за того что контейнеровоз, следующий из Китая в Роттердам, отклонился от курса. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать сильный ветер.

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