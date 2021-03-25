Байден: США будет сложно вывести войска из Афганистана в установленный срок

Фото: Whitehouse

США будет трудно вывести войска из Афганистана в установленный по мирному соглашению срок до 1 мая. Об этом заявил президент США Джо Байден на своей первой публичной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что американские войска покинут Афганистан «в полном порядке и безопасно». По словам Байдена, США будут консультироваться с другими странами и членами НАТО, войска которых находятся в Афганистане.

— Будет трудно соблюсти крайний срок 1 мая... По тактическим причинам будет трудно вывести войска, — отметил Байден.

США и движение «Талибан»* подписали мирное соглашение в конце февраля 2020 года. Оно стало первым за более чем 18 лет войны. В документе прописано, что иностранные войска должны покинуть Афганистан за 14 месяцев. Кроме того, соглашение предусматривает начало межафганского диалога после обмена пленными, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удар по грузовому судну израильской компании.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 и запрещена на территории России.

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