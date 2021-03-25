Сбор монет и обновление купюр: эксперты объяснили планы Центробанка РФ

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Планы Центрального банка России на проведение эксперимента по сбору монет у граждан с помощью спецавтоматов прокомментировал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

— Инфляция вымывает из обращения те номиналы денег, которые существенно ниже отпускной цены большинства товаров и услуг. В первую очередь это относится к монетам, — объяснил Михаил Беляев.

По его словам, в 2020 году из обращения в кассу Центробанка РФ вернулись лишь 46 процентов общего количества монет, которые были выпущены в оборот. А это, как подчеркнул эксперт, меньше половины. Он напомнил, что выпуск монет стоит дорого, отмечает RT.

Во-первых, в их составе находятся непростые металлы, которые сами по себе недешево стоят. Во-вторых, в крупную сумму обходятся процесс штамповки и инкассационные процедуры.

— И самое главное, что такой дорогостоящий процесс, оказывается, уходит впустую, — добавил Михаил Беляев.

Он пояснил, что так как ценник устанавливается с точностью до копейки, то отказаться от их производства нельзя. При этом экономист предположил, что, скорее всего, специальные аппараты, которые будут принимать монеты, будут обменивать их на бумажные купюры.

Напомним, что обновление ожидает и этот вид денег. Согласно планам ЦБ РФ, бумажные банкноты будут обновлены к 2025 году. Политтехнолог Марат Баширов предположил, что регулятор, возможно, затевает новую деноминацию, отметил «Царьград».

По данным Центробанка, в первую очередь это связано со стремлением создать дополнительную защиту банкнот от подделок, а также снизить количество фальшивомонетчиков.

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