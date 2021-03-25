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Московское «Динамо» победило «Зенит» и выиграло Кубок CEV по волейболу
Фото: instagram / vcdynamo

Московское «Динамо» победило «Зенит» и выиграло Кубок CEV по волейболу

Кирилл Николаев

Спорт

Московский волейбольный клуб «Динамо» переиграл «Зенит» из Санкт-Петербурга и завоевал Кубок Европейской конфедерации волейбола (CEV). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3–1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24).

В первом матче в Москве «Динамо» также одержало победу со счетом 3–2.

Таким образом, московская команда в третий раз в истории выиграла Кубок CEV. Ранее «Динамо» побеждало в 2012 и 2015 годах. «Зенит» впервые сыграл в финале турнира.

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Спортмосковский «Динамо»волейбол
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