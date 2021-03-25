«Наглая весна!»: Арзамасова рассказала, как на нее повлияло потепление в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российская актриса Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками хорошим настроением, а также рассказала, как на нее повлиял приход весны в Москву.

— Сегодня в Москве наглая весна! — написала актриса в своем микроблоге.

По словам Лизы, для нее сразу стал слаще воздух, рассеялось внимание, а вместо мыслей в голове «музыка играет».

— Почему нам, девочкам, весна так «сносит крышу»? — добавила она.

Подписчики поддержали звезду в комментариях.

«Лиза, ты сама Весна»; «Нас тоже безумно радует солнышко за окном»; «В Москве просто чудесная погода и пахнет весной»; «Оставайтесь очаровательной и романтичной всегда»; «С весной вас, восхитительная Лизонька!», — написали поклонники под постом Арзамасовой в ее Instagram-аккаунте.

Читайте также: «Жжет!»: Арзамасова исполнила фирменный танец своей героини из сериала «Папины дочки»