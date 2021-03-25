Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Две незаконные пристройки демонтировали на территории завода в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Две незаконные пристройки демонтировали на территории завода в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Свободы, 35 Карта всех событий

Две незаконно возведенные пристройки демонтированы на территории завода на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.

Объекты общей площадью 22 квадратных метра демонтировали по адресу улица Свободы, владение 35. Пристройки были возведены к административному зданию на территории Тушинского машиностроительного завода. При этом объекты не были поставлены на технический и кадастровый учет.

Специалисты ликвидировали самострой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Более 20 тысяч «квадратов» самостроя выявили на юго-западе Москвы в феврале

незаконная пристройкадемонтаж объектовМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте