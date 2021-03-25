Две незаконные пристройки демонтировали на территории завода в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Свободы, 35 Карта всех событий

Две незаконно возведенные пристройки демонтированы на территории завода на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.

Объекты общей площадью 22 квадратных метра демонтировали по адресу улица Свободы, владение 35. Пристройки были возведены к административному зданию на территории Тушинского машиностроительного завода. При этом объекты не были поставлены на технический и кадастровый учет.

Специалисты ликвидировали самострой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Более 20 тысяч «квадратов» самостроя выявили на юго-западе Москвы в феврале