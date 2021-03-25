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«Нашу пару нельзя назвать идеальной»: Валерия рассказала об отношениях с Пригожиным
Фото: instagram.com/valeriya

«Нашу пару нельзя назвать идеальной»: Валерия рассказала об отношениях с Пригожиным

Никита Абрамов

Звезды

Певица Валерия в барке со своим третьим мужем, продюсером Иосифом Пригожиным уже почти 17 лет. Артистка решила признаться в своем микроблоге, что у них с супругом не всегда все было гладко.

— Мы с мужем Овны. Считается, что людям одного знака невозможно ужиться друг с другом. Что могу сказать? Нашу пару нельзя назвать идеальной, но пробовала с не Овнами — получалось гораздо хуже, — написала Валерия.

Под конец поста певица призналась, что сама не верит в гороскопы.

Подписчики решили поддержать знаменитость.

«Вам успехов, вы замечательная пара!»; «Я считаю, что не бывает несовместимых знаков зодиака»; «Овнов могут выдержать только Овны»; «Мы люди, а не Овны, Тельцы и прочие патологии», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Валерии.

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гороскопыИосиф Пригожинпевица Валерия
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