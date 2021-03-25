Похищенную на западе Москвы девочку нашли невредимой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Пырьева Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение ребенка, похищенного 12 марта из квартиры на западе Москвы. Об этом в четверг, 25 марта, рассказали в Следственном комитете РФ.

Как уточняет пресс-служба ведомства, вечером 12 марта некие лица забрали девочку 2019 года рождения из квартиры дома по улице Пырьева, подавив сопротивление матери ребенка. Затем злоумышленники скрылись.

Было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору. В рамках расследования было установлено, что похитители сначала прятали девочку в Ленинградской области, а потом перевезли в Подмосковье.

На территории Московской области похитителей ребенка задержали. Жизни и здоровью девочки ничто не угрожает, в ближайшее время ее передадут матери.

Следствие установило, что в похищении принимал участие отец девочки. Также установлен второй фигурант преступления, он уже задержан. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на официальном сайте СК РФ.

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