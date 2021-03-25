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Похищенную на западе Москвы девочку нашли невредимой
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Похищенную на западе Москвы девочку нашли невредимой

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, улица Пырьева Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение ребенка, похищенного 12 марта из квартиры на западе Москвы. Об этом в четверг, 25 марта, рассказали в Следственном комитете РФ.

Как уточняет пресс-служба ведомства, вечером 12 марта некие лица забрали девочку 2019 года рождения из квартиры дома по улице Пырьева, подавив сопротивление матери ребенка. Затем злоумышленники скрылись.

Было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору. В рамках расследования было установлено, что похитители сначала прятали девочку в Ленинградской области, а потом перевезли в Подмосковье.

На территории Московской области похитителей ребенка задержали. Жизни и здоровью девочки ничто не угрожает, в ближайшее время ее передадут матери.

Следствие установило, что в похищении принимал участие отец девочки. Также установлен второй фигурант преступления, он уже задержан. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на официальном сайте СК РФ.

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