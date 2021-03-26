Понятие вечной мерзлоты закрепят законодательно

кадр из фильма «Ледник» (2012)

В российском законодательстве появится понятие «многолетняя мерзлота», это необходимо для борьбы с ее разрушением. Об этом в четверг, 25 марта, рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

Как отметил министр, до сих пор в России нет единого органа, который занимался бы проблематикой вечной мерзлоты, хотя в стране ежегодно регистрируют до 50 случаев ее разрушения — в частности, при строительстве дорог.

Проработка правового поля вокруг понятия многолетней мерзлоты началась в Минвостокразвития — ведомство попросило ученых предлагать идеи по данному вопросу, рассказал Козлов. Свои предложения также должен представить Росгидромет.

При этом глава Минприроды не назвал сроки окончания работ по созданию правовой базы и единой системы мониторинга вечной мерзлоты, сообщает РИА Новости.

Ранее ученый рассказал о «спящих гигантах» в Сибири и Арктике.

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