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Ученый рассказал о «спящих гигантах» в Сибири и Арктике
Фото: pixabay.com

Ученый рассказал о «спящих гигантах» в Сибири и Арктике

Татьяна Плотникова

Наука

Крупные хранилища парниковых газов в Восточной Сибири и Арктике являются «спящими гигантами», которые могут активизироваться на фоне глобального потепления. Об этом рассказал заведующий лабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН Игорь Семилетов.

Как пояснил ученый, в Арктике расположены три главных хранилища углерода, в основном в форме метана. Восточно-сибирский шельф, где находится около 80 процентов морской вечной мерзлоты и около 80 процентов предполагаемых неглубоких месторождений газа.

Глобальное потепление провоцирует таяние замерзшего морского шельфа, а это высвобождает большие объемы парниковых газов и разрушает месторождения природного газа.

— Недостаточное понимание этого процесса создает одну из наибольших неопределенностей для исследователей климата. Восточно-сибирский шельф является значимым источником выбросов метана в атмосферу, поскольку вечная мерзлота является крышкой, которая закрывает залежи газогидратов и метана, — рассказал ученый.

При этом специалисты предполагают, что к 2100 году повышение среднегодовой температуры составит более пяти градусов, сообщает ТАСС.

Ранее в Научном центре изучения Арктики сообщили, что борщевик, который появился на арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа, может причинить вред традиционному хозяйству малочисленных северных народов.

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