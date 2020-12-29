Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Шведский журналист загрустил после поездки в российскую Арктику
Фото: pixabay.com

Шведский журналист загрустил после поездки в российскую Арктику

Виктория Родимкина

Общество

Журналист шведского издания SVT Берт Сундстрем рассказал о своей поездке в Заполярье.

В частности, он выразил сожаление в связи с тем, что ненцы становятся все ближе к современной цивилизации и теряют связь с традиционным образом жизни. Сундстрем побывал в поселок Нельмин-Нос, который находится примерно в 60 километрах от Нарьян-Мара.

— В чуме — грубом шатре из неструганных жердей — тепло. Оленьи шкуры мягкие и уютные. Знакомый оленевод нарезает парную оленину ломтями, макает в кровь и дает попробовать, — рассказал журналист, уточнив, что от крови он отказывается.

Он также отметил, что многие ненцы оставили кочевой образ жизни. Сундстрем задался вопросом, что с ними будет в будущем, ведь их осталось всего несколько тысяч.

По словам журналиста, в поселке есть школа и электричество. Он добавил, что ему становится тоскливо, так как «в небытие уходят целая культура, язык и образ жизни».

Читайте также: Узнать тайны шаманов. Юных журналистов научили освещать национальную тематику

АрктикаШвецияжурналисты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Все мнения
О проекте