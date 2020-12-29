Шведский журналист загрустил после поездки в российскую Арктику

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Журналист шведского издания SVT Берт Сундстрем рассказал о своей поездке в Заполярье.

В частности, он выразил сожаление в связи с тем, что ненцы становятся все ближе к современной цивилизации и теряют связь с традиционным образом жизни. Сундстрем побывал в поселок Нельмин-Нос, который находится примерно в 60 километрах от Нарьян-Мара.

— В чуме — грубом шатре из неструганных жердей — тепло. Оленьи шкуры мягкие и уютные. Знакомый оленевод нарезает парную оленину ломтями, макает в кровь и дает попробовать, — рассказал журналист, уточнив, что от крови он отказывается.

Он также отметил, что многие ненцы оставили кочевой образ жизни. Сундстрем задался вопросом, что с ними будет в будущем, ведь их осталось всего несколько тысяч.

По словам журналиста, в поселке есть школа и электричество. Он добавил, что ему становится тоскливо, так как «в небытие уходят целая культура, язык и образ жизни».

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