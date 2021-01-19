Ученые озаботились появлением борщевика в Арктике

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Борщевик, который появился на арктической территории Ямало-Ненецкого АО, может причинить вред традиционному хозяйству малочисленных северных народов. Об этом сообщили в Научном центре изучения Арктики.

Появление в этой местности сорняка связывают с последствиями колебания климата. По словам ученых, борщевик уже добрался до широт Мыса Каменного и Сеяхи.

Вытеснение традиционных растений встречающимися повсеместно может привести к «критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики», утверждает кандидат географических наук Роман Колесников. Он предположил, что семена борщевика могли быть занесены в отдаленные районы Ямала техникой. Стремительное распространение растения вызывает озабоченность у местных жителей.

В ближайших планах ученых — разработка конкретных мероприятий, которые помогут предотвратить негативные тенденции в регионе в связи с изменением климата.

Борщевик — сорное растение, некоторые виды которого могут вызывать фотохимические ожоги кожи. Эксперты считают, что его распространение вредит видовому составу растительности и экологии.

В РФ борются с сорняком в том числе при помощи химической обработки и механического откоса. На эти цели бюджет страны выделяет значительные средства, сообщает РИА Новости.

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