Московские предприниматели пройдут обучение по президентской программе

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Для столичных предпринимателей и их сотрудников пройдет обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, для любого города очень важна подготовка высококлассных специалистов.

— Участники программы смогут повысить свою квалификацию на базе семи ведущих экономических вузов Москвы, а их работодатели — сократить затраты на обучение и одновременно усилить свои позиции на рынке, — отметила она.

Заявку для конкурсного отбора необходимо подать до 23 апреля. Вместе с документами нужно предоставить мотивационное эссе, а затем пройти профессиональное интервью и тестирование. Конкурсные испытания пройдут до 21 мая включительно.

Участникам предложат два варианта обучения: базовая образовательная программа и проектно-ориентированная. Первый вид занятий предусматривает теоретическую профессиональную переподготовку по одному из направлений («Корпоративные финансы», «Управление бизнес-проектами», «Производственный менеджмент» и другие). Проектно-ориентированная программа подразумевает переподготовку с ориентацией на практические навыки и развитие компетенций менеджера.

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