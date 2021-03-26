«Моспром» первым в России разработал цифровую модель оценки экспортного потенциала

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Первая в стране цифровая модель оценки экспортного потенциала Adept 7 была разработана центром поддержки и развития экспорта «Моспром». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 26 марта.

— Центр «Моспром» запустил новую услугу для московских производителей — оценку экспортного потенциала на основе цифровой модели. Анализ будет проходить в два этапа и позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке, — поделился заммэра.

Новая услуга позволит компаниям как приступить к экспорту своей продукции, так и укрепить уже существующие позиции на зарубежных рынках, отмечает Владимир Ефимов. Сообщается, что на первом этапе будут оценены сильные и слабые стороны компании, затем анализ позволит понять, успешен ли будет экспортер с тем или иным продуктом на конкретном рынке.

Оценка готовности компании к экспорту дается на основании семи параметров, а уровень ее цифровизации при дальнейшей работе с сервисами «Моспрома» не так важен — достаточно будет иметь электронную цифровую подпись, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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