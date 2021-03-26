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Диетолог Анна Белоусова рассказала, кому опасно есть колбасу
Фото: pixabay.com

Диетолог Анна Белоусова рассказала, кому опасно есть колбасу

Полина Долганова

Здоровье

Член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала, каким категориям людей не рекомендуется есть колбасу. Врач объяснила, что содержание жира в этом продукте крайне высокого — от 30 до 44 процентов.

— Это продукт деликатесный, для праздника. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль, — пояснила специалист в интервью на радио Sputnik.

По ее словам, вареная колбаса не может заменить мясо. ГОСТ предполагает, что колбаса может быть мясосодержащим продуктом, тогда количество мышечных волокон в нем крайне мало — около 8 процентов.

Уточняется, что для привлекательного вида в колбасу добавляют различные пищевые красители. Диетолог рассказала, как проверить такой продукт на качество.

— Просим сделать срез и смотрим, такого ли она цвета на срезе, как сверху. Иногда, если колбаса сверху серая, то она просто залежавшаяся. Если же она на срезе такая же сероватая, тогда это правильная вареная колбаса, — заверила Белоусова.

Эксперт также поделилась рецептом домашней вареной колбасы. Чтобы ее приготовить, необходимо вымочить, а затем сварить кусок мяса в солевом растворе с добавлением уксуса. Позже мясо нужно прокрутить в мясорубке и придать ему продолговатую форму. Для розоватого оттенка в блюдо можно добавить свекольный сок.

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