Диетолог Анна Белоусова рассказала, кому опасно есть колбасу

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Член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала, каким категориям людей не рекомендуется есть колбасу. Врач объяснила, что содержание жира в этом продукте крайне высокого — от 30 до 44 процентов.

— Это продукт деликатесный, для праздника. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль, — пояснила специалист в интервью на радио Sputnik.

По ее словам, вареная колбаса не может заменить мясо. ГОСТ предполагает, что колбаса может быть мясосодержащим продуктом, тогда количество мышечных волокон в нем крайне мало — около 8 процентов.

Уточняется, что для привлекательного вида в колбасу добавляют различные пищевые красители. Диетолог рассказала, как проверить такой продукт на качество.

— Просим сделать срез и смотрим, такого ли она цвета на срезе, как сверху. Иногда, если колбаса сверху серая, то она просто залежавшаяся. Если же она на срезе такая же сероватая, тогда это правильная вареная колбаса, — заверила Белоусова.

Эксперт также поделилась рецептом домашней вареной колбасы. Чтобы ее приготовить, необходимо вымочить, а затем сварить кусок мяса в солевом растворе с добавлением уксуса. Позже мясо нужно прокрутить в мясорубке и придать ему продолговатую форму. Для розоватого оттенка в блюдо можно добавить свекольный сок.

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