Работы по благоустройству возобновили возле станции МЦД-2 Щукинская

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Рижское направление Московской железной дороги, платформа Щукинская Карта всех событий

Рядом со станцией Щукинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) возобновились работы по благоустройству территории. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта в пятницу, 26 марта.

Отмечается, что были начаты работы по ремонту лестницы и укладке плитки у дома 17 по улице Маршала Василевского. Воздушные кабели вокруг станции уберут под землю, для этого будут проложены 700 метров кабельной канализации. Также на территории обновят тротуары, разобьют газон и организуют парковку на 400 квадратных метров.

Щукинская станет частью крупного транспортно-пересадочного узла — в него войдут одноименная станция метро и несколько остановок общественного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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