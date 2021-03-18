Станцию МЦД-2 Щукинская откроют к лету 2021 года
Россия, Рижское направление Московской железной дороги, платформа Щукинская Карта всех событий
В июне 2021 года откроют станцию МЦД-2 Щукинская. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
В составе нового остановочного пункта будет располагаться островная платформа и конкорс сложной, Z-образной формы.
Для отделки вестибюлей и лестничных сходов станции планируют использовать витражное остекление.
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