Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сервис Russpass представил идеи для путешествия по Коломне
Река Ока в Коломне / Фото: fotokto.ru

Сервис Russpass представил идеи для путешествия по Коломне

Ксения Монахова

Туризм

Путешественники, планирующие отправиться в подмосковный город Коломну, могут разнообразить свою программу интересными мероприятиями. Идеями активного отдыха поделились в сервисе Russpass Mag.

За один день желающие могут познакомиться с историческими архитектурными объектами Коломны, а также с традиционными городскими ремеслами.

Так, на музейной фабрике пастилы делают вкусное лакомство по старинным технологиям. Кроме того, там проводят костюмированные экскурсии с дегустацией. Еще у музея имеется свой театр.

Помимо этого, путешественникам предлагается посетить музей «Калачная». Посетителям расскажут, где и как готовят калачи по старорусским рецептам и даже угостят чаем и свежей выпечкой.

В музее мануфактуры «Душистые радости» можно ознакомиться с развитием мыловарения и парфюмерии в стране. Все предметы, экспонаты, звуки и ароматы позволят путешественникам погрузиться атмосферу XIX века.

Имеются в Коломне и места для получения экстремальных ощущений. Например, рядом с городом находится аэроклуб, где можно совершить прыжок с парашютом.

Также сервис предлагает путешествие в Коломну на автомобиле. В разделе «Автопутешествия» предлагаетсявыбрать готовый маршрут длительностью от одного до шести дней. Так, по маршруту «Знакомство с Коломной» предстоит двухдневное путешествие с посещением главных достопримечательностей города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичам рассказали, какие промышленные предприятия работают в центре столицы

КоломнапутешествиеЦифровой туристический сервис Russpass
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте