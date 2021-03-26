Сервис Russpass представил идеи для путешествия по Коломне

Река Ока в Коломне / Фото: fotokto.ru

Путешественники, планирующие отправиться в подмосковный город Коломну, могут разнообразить свою программу интересными мероприятиями. Идеями активного отдыха поделились в сервисе Russpass Mag.

За один день желающие могут познакомиться с историческими архитектурными объектами Коломны, а также с традиционными городскими ремеслами.

Так, на музейной фабрике пастилы делают вкусное лакомство по старинным технологиям. Кроме того, там проводят костюмированные экскурсии с дегустацией. Еще у музея имеется свой театр.

Помимо этого, путешественникам предлагается посетить музей «Калачная». Посетителям расскажут, где и как готовят калачи по старорусским рецептам и даже угостят чаем и свежей выпечкой.

В музее мануфактуры «Душистые радости» можно ознакомиться с развитием мыловарения и парфюмерии в стране. Все предметы, экспонаты, звуки и ароматы позволят путешественникам погрузиться атмосферу XIX века.

Имеются в Коломне и места для получения экстремальных ощущений. Например, рядом с городом находится аэроклуб, где можно совершить прыжок с парашютом.

Также сервис предлагает путешествие в Коломну на автомобиле. В разделе «Автопутешествия» предлагаетсявыбрать готовый маршрут длительностью от одного до шести дней. Так, по маршруту «Знакомство с Коломной» предстоит двухдневное путешествие с посещением главных достопримечательностей города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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