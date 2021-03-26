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Верба зацвела на природных территориях Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Верба зацвела на природных территориях Москвы

Ксения Монахова

Город

Раннее появление первоцветов на природных территориях столицы не ожидается из-за обилия снега, однако древесные растения уже подготовились к расцвету. Первым из таких оказалась верба. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

— В конце марта из растений, подготовившихся к цветению, специалисты «Мосприроды» наблюдают пока только древесные, например, начали пушиться почки вербы, следом по прогнозам зацветут орешник и береза. Из-за большого объема снега весной 2021 года, скорее всего, не получится наблюдать раннее появление первоцветов, — пояснил глава ведомства.

Специалисты отмечают, что цветение ожидается в начале апреля на проталинах среди сугробов. Первыми по традиции появятся цветы мать-и-мачехи и подснежников-галантусов. Далее зацветут крокусы разных цветов, пролеска сибирская и двулистная и другие первоцветы, передает ТАСС.

Антон Кульбачевский подчеркнул, что в столицу возвращаются перелетные птицы после зимовки. В городе их обитает около 90 видов. По его словам, уже прилетели скворцы, которых наблюдали в Битцевском лесу. Самцы начали искать места для гнездовья. Вскоре в город вернутся дрозды-рябинники, зяблики, соловьи и другие птицы, некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы.

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