Причалы и набережные Москвы готовят к старту пассажирской навигации

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Подготовка причалов и набережных к пассажирской навигации началась в Москве. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты занялись промывкой лестниц, облицовкой стен и напольных покрытий. Кроме того, рабочие проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски. Он добавил, что сезон пассажирской навигации в столице по традиции откроется в конце апреля.

— При необходимости будет сделан локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов, произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников, — цитирует слова Бирюкова Интерфакс.

Заммэра отметил, что для безопасности пассажиров на всех причалах обновят разметку. А отдельная подготовка к сезону состоится на причалах Северного речного вокзала. Помимо основных мероприятий там запланированы работы по организации диспетчерской и береговых служб, отвечающих за расстановку судов по причалам, швартовку и стоянку.

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