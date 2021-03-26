Благоустройство территории вокруг станций МЦД-1 запланировано в Москве

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Для жителей районов Отрадное, Лианозово, Алтуфьевский и Восточное Дегунино создадут комфортную дорогу до станций МЦД-1. Об этом в пятницу, 26 марта, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, на участке от улицы Хачатуряна до станции Лианозово специалисты создадут благоустроенную городскую среду. Так, в рамках проекта будет реконструирована платформ Дегунино и Бескудниково и построена новая — Илимская.

— Планируется создание комфортных условий для подвоза пассажиров к станциям МЦД. Также будут обустроены новые пешеходные маршруты, которых ранее не было, и горожане перестанут испытывать значительные неудобства. Одно из главных преимуществ проекта — это строительство пешеходных переходов через пути, что повысит безопасность пассажиров, — подчеркнула Княжевская.

Кроме того, планируется строительство новых Проектируемых проездов. Керамический проезд будет продлен до остановочного пункта Дегунино — это сильно упростит путь к станции. Помимо этого, рабочие реконструируют улицы Илимская, Поморская, Проектируемые проезды № 2176 и 2257.

Местным жителям для удобства обустроят новые остановки общественного транспорта и сделают два внеуличных пешеходных перехода около станции Лианозово и в районе улицы Зарянова. Также специалисты займутся реконструкцией пешеходных проходов под железнодорожными путями в районе шестого корпуса дома № 16 по Дубнинской улице. Планируется создать велосипедные дорожки по Илимской улице, Путевому проезду, Проектируемым проездам № 4052, 2176 и 2257, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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