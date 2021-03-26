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МИК подвел итоги отбора инновационных компаний для подготовки презентаций инвесторам
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

МИК подвел итоги отбора инновационных компаний для подготовки презентаций инвесторам

Иван Юминов

Город

Итоги первого отбора на получение бесплатной услуги по инвестиционной упаковке проектов были подведены Московским инновационным кластером (МИК). Об этом рассказали в городском Департаменте предпринимательства и инновационного развития в пятницу, 26 марта.

— Ежегодно сотни стартапов проходят специальные программы и выступают на питч-сессиях, но только единицам удается привлечь финансирование. Зачастую проблема не лежит на стороне продукта или технологии, а кроется в неумении правильно представить его значимость и конкурентные преимущества, — сообщил глава ведомства Алексей Фурсин.

Комиссия МИК отобрала 25 компаний в сфере инноваций. Им помогут подготовиться к питч-сессиям и сделать их проекты более привлекательными для инвесторов. Среди участников — создатели парков развлечений смешанной реальности, производитель приборов для идентификации алмазов, а также разработчик дрон-такси, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Технологии и инновацииАлексей ФурсинДепартамент предпринимательства и инновационного развития
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