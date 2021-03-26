МИК подвел итоги отбора инновационных компаний для подготовки презентаций инвесторам

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Итоги первого отбора на получение бесплатной услуги по инвестиционной упаковке проектов были подведены Московским инновационным кластером (МИК). Об этом рассказали в городском Департаменте предпринимательства и инновационного развития в пятницу, 26 марта.

— Ежегодно сотни стартапов проходят специальные программы и выступают на питч-сессиях, но только единицам удается привлечь финансирование. Зачастую проблема не лежит на стороне продукта или технологии, а кроется в неумении правильно представить его значимость и конкурентные преимущества, — сообщил глава ведомства Алексей Фурсин.

Комиссия МИК отобрала 25 компаний в сфере инноваций. Им помогут подготовиться к питч-сессиям и сделать их проекты более привлекательными для инвесторов. Среди участников — создатели парков развлечений смешанной реальности, производитель приборов для идентификации алмазов, а также разработчик дрон-такси, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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