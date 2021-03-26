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Ветеринары проверили здоровье 150 страусов в Подмосковье
Фото: Сайт минсельхоза Московской области

Ветеринары проверили здоровье 150 страусов в Подмосковье

Елена Фролова

Животные

Специалисты ветеринарного управления Московской области провели обследование и вакцинацию 150 страусов на 16 фермах. Данную информацию предоставили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

— Ветврачи региона вакцинировали 150 птиц на 16 страусоводческих фермах и личных хозяйствах Подмосковья, — сообщил глава ведомства Сергей Воскресенский.

По его словам, своевременная диагностика дает возможность поддерживать в области эпизоотическое благополучие, отмечает «Подмосковье сегодня». Уточняется, что ветеринары обследовали страусов на наличие вирусов гриппа, сальмонеллеза и орнитоза. Сергей Воскресенский также пояснил, что с января текущего года специалисты провели более 110 исследований на орнитоз и свыше шести тысяч — на грипп птиц.

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ветеринарыстраусыМосковская область
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