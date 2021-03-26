Макрон заявил о планах Европы стать лидером по производству вакцин от COVID-19

Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к лету Европа станет континентом, который производит больше всего вакцин от COVID-19. Об этом французский лидер сказал на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

— Перед лицом этого мы должны быть независимыми. Мы начали производить. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения, — цитирует слова президента издание Le Figaro.

Макрон добавил, что Франция развивает свои возможности, чтобы ответить на циркуляцию и мутацию вируса «по-европейски». Он также заявил, что только у Европы есть настоящая стратегия вакцинации, так как ЕС разработал комплексную промышленную политику, которая позволит во второй половине 2021 года выйти на мощность производства около 2–3 миллиардов доз в год.

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