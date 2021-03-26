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Байден назвал цель идеологической борьбы с Россией
Фото: whitehouse.gov

Байден назвал цель идеологической борьбы с Россией

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

США ведут идеологическую борьбу с Россией, а также Китаем ради отстаивания демократических ценностей. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

По словам американского лидера, «речь идет о битве между практичностью демократий и автократиями в XXI веке», причем в США «демократия приспособлена для конкуренции, поскольку все имеют право голоса».

— Я предсказываю, что ваши дети и внуки будут работать над докторскими диссертациями, посвященными вопросу о том, кто добился успеха: автократия или демократия. Потому что на кону стоит именно это. И не только в случае с Китаем. Бросьте взгляд и на другие регионы мира, — заявил Байден.

Президент США также выразил убежденность в том, что Вашингтон должен добиться от других государств следования либерально-демократической модели западного образца, поскольку в противном случае «мы начинаем терять легитимность в мире», сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Запад начал ментальную войну против России.

Читайте также: США и ЕС призвали Россию «оставить конфронтационные подходы»

СШАДжо БайденРоссия
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