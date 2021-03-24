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Власти США и ЕС призвали Россию «оставить конфронтационные подходы»
Фото: flickr / European Parliament

Власти США и ЕС призвали Россию «оставить конфронтационные подходы»

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

США и Евросоюз выражают готовность поддерживать отношения с Россией в случае, если Москва «оставит конфронтационные подходы». Об этом в среду, 24 марта, заявили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По результатам переговоров, прошедших в Брюсселе, Боррель и Блинкен обнародовали совместное заявление. В нем говорится, что обе стороны готовы общаться с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, если Москва согласится «оставить конфронтационные подходы».

В заявлении также утверждается, что США и ЕС настроены впредь «иметь дело в скоординированом стиле с представляющим вызов поведением России, включая продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, такие как дезинформацию, вмешательство в выборные процессы, пагубную деятельность в киберпространстве и военное позиционирование».

Кроме того, авторы заявления обвинили Москву в сокращении «пространства для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы средств массовой информации» и заявили, что в России «падает уважение к правам человека и принципу верховенства права», сообщает ТАСС.

Ранее Жозеп Боррель назвал Россию «опасным соседом», но призвал не закрывать со страной каналы связи. По его словам, с Россией нужно сохранять отношения для решения вопросов, которые представляют взаимный интерес.

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ЕвросоюзЖозеп БоррельРоссия
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