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Боррель назвал Россию «опасным соседом», с которым не стоит прекращать отношения
Фото: МИД РФ

Боррель назвал Россию «опасным соседом», с которым не стоит прекращать отношения

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Россию «опасным соседом», но призвал не закрывать со страной каналы связи. Данное заявление он сделал в среду, 24 марта.

По его словам, с Россией нужно сохранять отношения для решения вопросов, которые представляют взаимный интерес.

— Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ним некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России, — пояснил верховный представитель ЕС.

В среду, 24 марта, Боррель прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для обсуждения отношений Евросоюза с Россией. Вопрос будут разбирать на второй день заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД, сообщает РИА Новости.

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международные отношенияЖозеп БоррельСША
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