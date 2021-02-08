Почему европейский дипломат разочарован общением с Лавровым

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Российский МИД удивлен оценкой визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который по приезде в Брюссель заявил о незаинтересованности России в нормализации отношений с ЕС и допустил возможность санкций. Что мешает отношениям двух сторон нормализоваться? Почему Боррель так негативно воспринял свои переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым? В этом «Вечерней Москве» помогли разобраться эксперты по политике Евросоюза.

5 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Говоря о необходимости нормализации отношений, по оценкам немецкого канала Deutsche Welle, Боррель толком ничего не смог ответить на обвинения Лаврова в нарушении прав человека в самой Европе. Переговоры он охарактеризовал как «открытые и честные». Но по прилете домой европейский дипломат заявил, что Россия не заинтересована в улучшении отношений, а ЕС может ввести санкции.

— Никто его (Борреля — прим. «ВМ») не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС, — отреагировали на это заявление в МИД РФ.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отмечает, что недопонимание между ЕС и Россией в последние годы становится нормой.

— Контраст между громом и молниями на публике и уважительным, даже дружеским общением за закрытыми дверями — это, скорее, правило, чем исключение в дипломатии. Взаимные обвинения в недоговороспособности стали в последние годы новой нормой в отношениях западных демократий и России. Очередной раунд переговоров между Москвой и главой дипломатии ЕС не привнес ничего принципиально нового, — сказал он.

По его словам, противоречия между Москвой и Брюсселем связаны в основном с вопросами соблюдения демократических норм. При этом есть и много таких точек соприкосновения, как защита климата, борьба с коронавирусом и возобновление «ядерной сделки» с Ираном, отмечает Бышок.

Что касается санкций, которыми угрожает Боррель, то они не нанесут большого вреда, считает эксперт:

— Новые санкции ЕС, о которых говорят в последнее время, очевидно, будут носить персональный характер, не затрагивая граждан России в целом. Москва ответит более-менее зеркально.

По мнению научного сотрудника Института Европы РАН Анны Айвазян, кризис в отношениях двух игроков долгоиграющий. В последнее время он стал еще глубже.

— Кризис российско-европейских отношений долгосрочный. Он вызван фундаментальным несогласием ЕС с внешней политикой РФ. Российская сторона в свою очередь настаивает на полноправном партнерстве, в котором российская позиция будет рассматриваться как равнозначная европейской, — прокомментировала эксперт.

Айвазян исходит из того, что на данный момент перспективы разрешения существующих противоречий между Россией и ЕС в короткий срок весьма туманные.

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