В Минобороны РФ обвинили Запад в развязывании ментальной войны

Фото: US Air Force

Западные государства развязали в отношении России информационно-гибридную войну нового типа — ментального. Об этом рассказал советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.

Как отметил Ильницкий, Запад стремится избежать прямой конфронтации, понимая, что Россия обладает достаточным арсеналом и современной армией для причинения ответного неприемлемого ущерба. Это делает открытый военный конфликт невозможным как минимум в ближайшее десятилетие.

Однако это привело лишь к появлению новых типов войн, заявил советник главы Минобороны. Одним из них Ильницкий назвал ментальную войну.

— Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника, — отметил Ильницкий.

Представитель Минобороны подчеркнул, что последствия подобной ментальной войны проявляются не сразу — минимум через поколение, «когда сделать уже что-либо будет просто невозможно».

В качестве способов противодействия при ментальной войне в интервью журналу «Арсенал Отечества» Ильницкий назвал суверенизацию интернета, подготовку кадров для информационного противодействия в силовой и гражданской сферах, перезагрузку молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти.

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