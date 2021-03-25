В Минобороны РФ обвинили Запад в развязывании ментальной войны
Западные государства развязали в отношении России информационно-гибридную войну нового типа — ментального. Об этом рассказал советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.
Как отметил Ильницкий, Запад стремится избежать прямой конфронтации, понимая, что Россия обладает достаточным арсеналом и современной армией для причинения ответного неприемлемого ущерба. Это делает открытый военный конфликт невозможным как минимум в ближайшее десятилетие.
Однако это привело лишь к появлению новых типов войн, заявил советник главы Минобороны. Одним из них Ильницкий назвал ментальную войну.
— Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника, — отметил Ильницкий.
Представитель Минобороны подчеркнул, что последствия подобной ментальной войны проявляются не сразу — минимум через поколение, «когда сделать уже что-либо будет просто невозможно».
В качестве способов противодействия при ментальной войне в интервью журналу «Арсенал Отечества» Ильницкий назвал суверенизацию интернета, подготовку кадров для информационного противодействия в силовой и гражданской сферах, перезагрузку молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти.
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