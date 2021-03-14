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В британском парламенте спрогнозировали исход возможного военного конфликта с Россией
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В британском парламенте спрогнозировали исход возможного военного конфликта с Россией

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Потенциальный вооруженный конфликт Великобритании с Россией мог бы закончиться «совершенно необязательно» в пользу британских военных. Такое заключение содержится в докладе оборонного комитета Палаты общин парламента Великобритании.

Авторы доклада оценили ход и результаты возможного конфликта «с равным противником, под которым подразумевается Россия». Хотя британские военные, по мнению представителей комитета, остаются одними из лучших в мире, бронетехника армии Великобритании сильно устарела.

— Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха, — говорится в докладе.

При этом модернизация устаревшей военной техники потребует по меньшей мере четырех лет, поскольку этот процесс откладывался по причине «бюрократических проволочек, неспособности командования принять решение», цитирует доклад ТАСС.

Ранее британский генерал заявил о преимуществе России в киберпространстве.

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