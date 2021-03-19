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Песков оценил вероятность начала «холодной войны» с США
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Песков оценил вероятность начала «холодной войны» с США

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия надеется на лучшее в отношениях со странами, в частности с Соединенными Штатами Америки, но всегда готовится в худшему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 19 марта, в ответ на вопрос, возможна ли «холодная война» между Россией и США.

По словам Пескова, наблюдатели и специалисты часто составляют прогнозы о вероятности «холодной войны».

— Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но всегда готовы к худшему, при этом, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что президент России Владимир Путин уже заявил о своем желании продолжить диалог с Вашингтоном, передает РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес.

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Дмитрий Песковхолодная войнаРоссия и США
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