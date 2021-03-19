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Кремль заявил, что Москва готова продолжить диалог с Вашингтоном
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кремль заявил, что Москва готова продолжить диалог с Вашингтоном

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия не может не учитывать высказывания президента США Джо Байдена про российского президента Владимира Путина, однако готова продолжить диалог с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 19 марта.

Он напомнил, что Владимир Путин уже сообщал о своем желании продолжить отношения между странами, так как это в интересах не только Москвы и Вашингтона, но и всего мира, передает РИА Новости.

— Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена, — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес.

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