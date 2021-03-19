Лавров: Россия готова к непростому развитию отношений с США

Фото: МИД РФ

Россия готова к непростому развитию ситуации в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 19 марта.

— Так что ситуация на самом деле непростая, но мы готовы к такому развитию событий, — сказал Сергей Лавров.

Он уточнил, что Россия будет настаивать на взаимодействии с США только в тех областях, которые выгодны Москве, и только на подходящих условиях. Глава российского МИД напомнил, что в нынешних условиях возрастает роль международных контактов по линии гражданских обществ, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес.

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