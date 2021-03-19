Помпео заявил, что высказывания Байдена о Путине являются лишь «обзывательством»
Экс-госсекретарь Соединенных Штатов и возможный кандидат на будущих президентских выборах Майк Помпео сказал, что слова президента Джо Байдена о Владимире Путине являются лишь «обзывательством», которое не подкреплено делом.
— Если вы ставите Америку на первое место и подтверждаете свои выражения реальными делами, а не только риторикой и обзывательством, то у вас намного больше шансов на успех, — заявил он в четверг, 18 марта, в эфире канала Fox News.
При этом на вопрос, считает ли он Путина «убийцей», как и Байден, Помпео ответил, что прошлая служба российского президента в КГБ СССР «говорит сама за себя».
Ранее стало известно о резких высказываниях президента США Джо Байдена в отношении Владимира Путина. Байден также заявил, что Россия должна «заплатить» за якобы вмешательство в американские президентские выборы, прошедшие в 2020 году.
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