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«Рейтинги скажут спасибо»: Решетова прокомментировала сравнения с участницами «Холостяка»
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Рейтинги скажут спасибо»: Решетова прокомментировала сравнения с участницами «Холостяка»

Полина Долганова

Звезды

Модель и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, что думает о регулярных сравнениях с участницами телепроекта «Холостяк». Телеведущая заявила, что относится к подобным комментариям здраво.

— Это неизбежно и нормально. Думаю, и рейтинги скажут спасибо за такой интерес, — уточнила девушка в разговоре с Grazia.

Напомним, Анастасия Решетова и Тимати состояли в отношениях с 2015 года. В 2019 году у них родился сын Ратмир. Через некоторое время пара сообщила о расставании.

Теперь рэпер решил попытать счастья в поиске возлюбленной в новом сезоне телепроекта.

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шоу «Холостяк»ТиматиАнастасия Решетова
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