«Потрясающая!»: Лобода предстала перед фанатами в блестящем наряде

Светлана Лобода опубликовала свежее фото / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода снова стала наставницей в шоу «Голос. Дети». Компанию ей на тот раз составил Баста и Егор Крид, для которого роль наставника стала дебютной. Артистка опубликовала фото со съемок проекта на своей странице в соцсети Instagram.

Лобода запечатлелась в эффектном блестящем комбинезоне темно-синего цвета. Наряд с глубоким декольте дополнили широкий пояс и туфли на шпильке.

Многочисленные поклонники певицы остались в восторге от снимка и наряда звезды. Они засыпали знаменитость комплиментами.

«Красотка»; «Талия на зависть всем»; «Костюм крутой, прям для вас»; «Потрясающая!» — прокомментировали пост фолловеры.

Ранее Лобода заинтриговала подписчиков фото с кольцом на безымянном пальце.

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