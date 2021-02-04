Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Потрясающая!»: Лобода предстала перед фанатами в блестящем наряде
Светлана Лобода опубликовала свежее фото / Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Потрясающая!»: Лобода предстала перед фанатами в блестящем наряде

Юлия Курганова

Звезды

Певица Светлана Лобода снова стала наставницей в шоу «Голос. Дети». Компанию ей на тот раз составил Баста и Егор Крид, для которого роль наставника стала дебютной. Артистка опубликовала фото со съемок проекта на своей странице в соцсети Instagram.

Лобода запечатлелась в эффектном блестящем комбинезоне темно-синего цвета. Наряд с глубоким декольте дополнили широкий пояс и туфли на шпильке.

Многочисленные поклонники певицы остались в восторге от снимка и наряда звезды. Они засыпали знаменитость комплиментами.

«Красотка»; «Талия на зависть всем»; «Костюм крутой, прям для вас»; «Потрясающая!» — прокомментировали пост фолловеры.

Ранее Лобода заинтриговала подписчиков фото с кольцом на безымянном пальце.

Читайте также: «Невероятная богиня»: поклонников восхитил откровенный снимок Светланы Лободы

проект «Голос»фото в InstagramСветлана Лобода
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Все мнения
О проекте