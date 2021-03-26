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Задержаны подозреваемые в подготовке актов вандализма против ОВД в Ростове-на-Дону
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Задержаны подозреваемые в подготовке актов вандализма против ОВД в Ростове-на-Дону

Анастасия Волоснова

Происшествия

Задержаны экстремисты, которые готовили акты вандализма против отдела ОВД в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Силовики задержали трех человек, которых подозревают в подготовке нападения на отдел ОВД. Еще троих человек доставили в полицию для допроса по делу.

— ФСБ РФ совместно с МВД России в городе Ростов-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку из-за нанесения на фасады зданий «антигосударственных лозунгов и призывов».

Подозреваемые уже дали признательные показания о преступлениях, которые они совершали ранее и планировали совершить. Кроме того, задержанные признаются в изготовлении зажигательных устройств и планах их применения.

Организатор группы сообщил, что радикальные взгляды участников сформировались под влиянием идей, транслируемых на одном из Telegram-каналов. Он уточнил, что модераторы интернет-сообщества живут в Польше, откуда поступали инструкции по изготовлению зажигательных устройств, пишет РИА Новости.

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