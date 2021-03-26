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Стало известно о состоянии пострадавших при падении вертолета под Калининградом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стало известно о состоянии пострадавших при падении вертолета под Калининградом

Анастасия Волоснова

Происшествия

Пострадавшие при падении вертолета МЧС в Калининградской области находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава региона.

— Двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние пациентов медики оценивают как средней тяжести, — пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел в четверг, 25 марта. Вертолет Ка-32 МЧС РФ совершил жесткую посадку в акватории Куршского залива под Калининградом.

Ранее сообщалось, что в результате падения один человек погиб, еще двое пострадали. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, на борту находились трое человек.

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