Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Один человек погиб в результате падения вертолета в акваторию Куршского залива в Калининградской области. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.

Инцидент произошел в четверг, 25 марта. Вертолет КА-32 МЧС РФ совершил жесткую посадку.

Сообщается, что в результате падения один человек погиб, еще двое пострадали. По предварительным данным, на борту находились трое человек.

Ранее сообщалось, что перекрывшее Суэцкий канал судно могут снимать с мели несколько недель.

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