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Вертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области
vk.com/typical_kuban / Фотография из соцсети ВКонтакте

Вертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области

Анастасия Волоснова

Происшествия

Вертолет совершил падение в акваторию Куршского залива, лагуну Балтийского моря, в Калининградской области. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в четверг, 25 марта.

— Подтверждаем ЧП, вертолет упал в акваторию Куршского залива, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что перекрывшее Суэцкий канал судно могут снимать с мели несколько недель.

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Калининградвертолетпадение
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