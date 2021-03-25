Вертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области
Вертолет совершил падение в акваторию Куршского залива, лагуну Балтийского моря, в Калининградской области. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в четверг, 25 марта.
— Подтверждаем ЧП, вертолет упал в акваторию Куршского залива, — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что перекрывшее Суэцкий канал судно могут снимать с мели несколько недель.
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