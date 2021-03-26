Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двое мужчин под предлогом знакомства украли телефон у москвички на глазах у детей
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Двое мужчин под предлогом знакомства украли телефон у москвички на глазах у детей

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Смоленский бульвар, 6-8 Карта всех событий

Телефон стоимостью 75 тысяч рублей украли у девушки в столичном районе Хамовники. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в пятницу, 26 марта.

Инцидент произошел по адресу Смоленский бульвар, дом 6-8. Сообщается, что женщина находилась вечером около дома с маленькими детьми, когда к ней подошла группа неизвестных мужчин. Они завели с ней разговор, при этом один из них оказался рядом с ней и приобнял ее. Женщина начала кричать, чтобы они ушли, и после того, как они скрылись, обнаружила отсутствие своего телефона в карманке куртки.

Ведомство отметило, что по данному факту ведется проверка.

Ранее МВД сообщало о том, какие телефоны чаще всего крадут в столице.

Читайте также: Мужчину в Москве начали шантажировать после кражи мобильного телефона

происшествиеХамовникикража мобильного телефона
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте