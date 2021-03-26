Двое мужчин под предлогом знакомства украли телефон у москвички на глазах у детей

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Россия, Москва, Смоленский бульвар, 6-8 Карта всех событий

Телефон стоимостью 75 тысяч рублей украли у девушки в столичном районе Хамовники. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в пятницу, 26 марта.

Инцидент произошел по адресу Смоленский бульвар, дом 6-8. Сообщается, что женщина находилась вечером около дома с маленькими детьми, когда к ней подошла группа неизвестных мужчин. Они завели с ней разговор, при этом один из них оказался рядом с ней и приобнял ее. Женщина начала кричать, чтобы они ушли, и после того, как они скрылись, обнаружила отсутствие своего телефона в карманке куртки.

Ведомство отметило, что по данному факту ведется проверка.

Ранее МВД сообщало о том, какие телефоны чаще всего крадут в столице.

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