«Хит сезона»: Хромченко показала самые трендовые брюки

Эвелина Хромченко

Эксперт программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказала, какие брюки носить в этом сезоне.

Эксперт моды предложила обратить внимание на трикотажный костюм с лампасами, в который стилисты программы нарядили 46-летнюю героиню Елену.

— Брюки с лампасами спортивного типа — это просто хит сезона «весна-лето 2021». Их прямо столько, что я, когда собирала презентацию, было сложно определиться с тем, какие именно примеры поставить! — заявила Хромченко.

Фото: Youtube / Первый канал

Ведущая подытожила, что не иметь такие брюки в нынешнем сезоне — крайне обидно.

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