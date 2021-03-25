Доходное место: на чем зарабатывают современные интернет-деятели

Фото: instagram.com/danyda_milokhin

Российские блогеры заработали в 2020 году 12,6 млрд рублей, что в два раза больше по сравнению с 2019 годом — приводит данные компания, занимающаяся анализом рынка блогеров. Для многих блогерство превратилось в образ жизни, а для кого-то и в профессию, причем весьма доходную. Сколько они тратят на создание контента? Платят ли налоги? «Вечерняя Москва» решила разобраться в вопросе.

Ирина Младшева — блогер из Новой Москвы. Вот уже год она ведет в «Инстаграме» паблик, посвященный интересным местам ТиНАО.

— Усадьбы, памятники, парки, новые жилые комплексы с интересной архитектурой, детские площадки — все это у меня, — улыбается Ирина. — Работать приходится каждый день. Проснулась — поприветствовала аудиторию каким-нибудь роликом или песней. А потом я отправляюсь в очередное интересное место. По словам Ирины, ведение блога — тяжелая работа.

— Дело не только в том, что ты постоянно придумываешь какие-то фишки. Ты должен хорошо выглядеть, грамотно разговаривать и буквально фонтанировать энергией, чтобы вовлечь совершенно незнакомых людей в свою жизнь. Плюс нужен интерактив. Мне, например, подписчики постоянно пишут, причем нередко довольно пространно. Я, конечно, не могу ответить им обычным смайликом: тоже пишу обстоятельно.

Как блогеры зарабатывают? По словам Ирины, проще всего тем, кто предлагает какие-то услуги, например массажа, визажа или психологического консультирования. Для них блог просто самореклама.

— Многие блогеры сейчас продают курсы: как, например, правильно фотографировать или как профессионально монтировать видео, как вести свою страницу. Иными словами, они просто учат профессии, — рассказывает Ирина. — Другой вопрос, а зачем тебе эта профессия нужна. Можешь ли ты на ней зарабатывать? Лично я, например, пока не зарабатываю ничего. Да, ко мне просятся с рекламой — ну, скажем, маникюрный мастер или местная пиццерия. Но я отказываю. Если уж реклама, то пусть соответствует блогу — дома отдыха, жилые комплексы, услуги гидов.

Василий Блинов, популярный блогер, автор нескольких курсов, предлагающих обучение заработку в интернете, рассказывает:

— Весь заработок блогера строится на рекламе. Если у вас есть тысячи реальных живых подписчиков, к вам «стучатся» заказчики: корпорации и компании, крупные и маленькие бренды, а также многочисленные агентства. Например, сам YouTube, который помещает в ролики разную рекламу на свое усмотрение, по сути тоже выступает как агент. Но самые большие деньги блогеры зарабатывают, сотрудничая с рекламодателями напрямую. Для них важны не количество просмотров, а характер и качество аудитории. Если, например, вы продаете автомобили, то нужно, чтобы рекламу ваших авто увидели платежеспособные серьезные люди. Может быть, их будет не так много, зато это ваша целевая аудитория.

Фото: instagram.com/senoritasaeva

Нужна живая аудитория

Видеоблогер, спортсмен Александр Михайлов рассказывает:

— Рекламодатели, как правило, лично приходят к блогеру, у которого реальные, а не накрученные подписчики и просмотры. Иными словами, живая аудитория. Таких блогеров на рынке — 10 процентов максимум.

По словам Александра, топовые блогеры зарабатывают в месяц миллионы рублей. Но и траты у них огромны.

— У меня есть знакомый, он обозревает бои без правил. За последний месяц он заработал 15 тысяч долларов — примерно 1,1 миллиона рублей. Казалось бы, очень неплохо. Но давайте посчитаем расходы. За интервью с Александром Емельяненко он заплатил спортсмену 300 тысяч рублей. На операторов ежемесячно уходит от 60 до 90 тысяч. Монтаж одной программы — 25 тысяч. А снять студию? А арендовать аппаратуру, если своей нет? Камера, свет — все это денег стоит. В итоге примерно половина доходов уходит на текущие расходы.

И чем круче у тебя блог, тем больше нужно расходов, потому что публика не хочет контента, сделанного «на коленке».

Помогли мама и папа

По словам эксперта, многие юные блогеры кичатся своим успехом, но не рассказывают, что за ним стоят мамы-папы.

— Блогерство сейчас — это вид бизнеса, требующий немалого начального капитала. Во-первых, тебе нужно снять качественные ролики. За 5 тысяч рублей можно нанять человека, который придет со смартфоном, отснимет тебя и даже смонтирует. Но если вы хотите качества — это совсем другие деньги. Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, для съемки роликов нанимает группу профессионалов, которые приезжают к ней в квартиру с оборудованием, и там камера ездит по рельсам! Каждый ролик ей обходится в 150 тысяч рублей.

А еще, если вы начинающий, необходимо заплатить за раскрутку. Вы обращаетесь к топовому блогеру, а он в своем ролике рекламирует вас. Дескать вот, рекомендую парня, который отлично разбирается в машинах или в ресторанах, или в видеоиграх. Одно упоминание о вас может стоить и десятки, и сотни тысяч рублей — в зависимости от крутости самого блогера и того, как вы с ним договоритесь. Если, например, у человека 250–300 тысяч реальных подписчиков, то за тысячу долларов он вполне может вас разок прорекламировать.

При этом, как пояснил Александр, всегда есть опасность прорекламироваться у «дутого» блогера — с купленными подписчиками и просмотрами. Он может взять с вас и 100 тысяч, но никакого эффекта его реклама не принесет.

— Вложить, скажем, в рекламу 500 тысяч рублей в месяц — это нормально, — пояснил Михайлов. — Но при этом нет никакой гарантии, что блог ваш «выстрелит». Давно прошли те времена, когда на этот рынок могла зайти красивая девочка и сказать: вот я вся такая хорошенькая — давайте вы на меня подпишитесь.

Теперь хорошенькой девочке, чтобы на нее подписались, нужно как минимум на глазах у изумленной публики глотать ножи! Или учить чему-то интересному.

Как пояснил Александр, сейчас в большой моде всевозможные обучающие блогеры и блогеры-просветители.

— Уровень аудитории — спасибо соцсетям — так упал, что большинство не знает элементарных вещей. Сейчас блогер, который доступно рассказывает, например, кто такой был Петр I, вполне может стать топовым, — пояснил эксперт.

По словам Александра, самые серьезные деньги сейчас крутятся в YouTube.

— Сейчас многие говорят, что можно хорошо заработать в TikTok. Есть блогеры, которые говорят, что я на TikTok зарабатываю в месяц миллион. Дорогой мой, чтобы заработать в этой соцсети миллион в месяц, у тебя должен быть миллиард подписчиков! Потому что реклама там стоит буквально копейки. И перевести с TikTok трафик на другую соцсеть почти нереально — а это плохой для рекламодателя показатель. Есть еще деньги в Telegram, но это довольно специфическая соцсеть — там много чернухи, открытой рекламы казино. Но если ты берешь в качестве основной площадки YouTube, то тебе по-любому придется взять и Telegram, и TikTok, и Instagram, и по возможности другие соцсети.

Зона белая, зона серая

Известный блогер Максим Кононенко пояснил, что заработок блогера вовсе не обязательно зависит от числа подписчиков.

— Есть, например, люди, у которых подписчиков всего пять тысяч, а зарабатывают они существенно больше тех, у кого подписчиков 30 тысяч. Все дело в том, что их медийный вес больше и посты часто расходятся по СМИ в качестве цитат. Часто эти люди — известные журналисты, — пояснил Максим.

Фото: instagram/wylsacom

Заработок блогеров, как пояснил эксперт, часто зависит от уровня их рекламодателей.

— Если вы популярная в Instagram девушка и к вам заходит с рекламой какой-то бренд, он, конечно, не будет заносить в конверте, — пояснил Кононенко. — Рекламодатель будет требовать, чтобы все было вбелую. Поэтому многие блогеры для получения денег за рекламу записываются в индивидуальные предприниматели — ИП. Есть и вовсе серьезные блогеры. Илья Варламов, например, имеет собственную фирму — с бухгалтерией, продюсерами и директором.

Фактически у него свое медиа, где отношения с рекламодателями вполне формализованы и вряд ли фигурируют какие-то конверты. Многое зависит и от сети. По моим сведениям, Telegram в основном это серая зона. YouTube — по-разному, а в Instagram в основном все вбелую. По словам Максима, по уровню доходов блогеры отличаются, как земля и небо.

— Все, конечно, зависит от популярности. Поначалу люди соглашаются давать рекламу в своем блоге и за 500–1000 рублей. С ростом популярности та же реклама может стоить уже 200 тысяч, а потом заключается долгий рекламный контракт на несколько миллионов. Есть стримеры — ведущие онлайн-трансляций, которые снимают квартиры в «Москве-Сити», а это не меньше 250 тысяч рублей в месяц. Есть блогеры, демонстрирующие в роликах свои новые «РоллсРойсы». Подозреваю, что их месячные доходы исчисляются миллионами, — пояснил Кононенко. Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев, считает, что блогеры сродни артистам.

— Большая их часть — это художественная самодеятельность разной степени таланта. Им просто нравится быть в центре внимания, — пояснил эксперт. — Малая часть блогеров — более или менее успешные профессионалы.

Условно говоря, артисты второго-третьего ряда. Есть среди блогеров, конечно, и звезды с космическими для нас гонорарами. А феномен их популярности основан на том, что люди хотят не только хлеба, но и зрелищ. В последние годы, с перемещением жизни в онлайн, зрелища стали называться контентом. Ведь обратите внимание: большинство блогеров не властители дум и не трибуны. Они публику именно развлекают, демонстрируя любопытный контент.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным аналитических компаний We Are Social и Hootsuite, рост популярности блогеров напрямую связан с количеством пользователей и времени, которое они проводят в интернете. Эти показатели ежегодно растут. Так, в 2020 году число интернет-пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда, что на 7 процентов больше прошлогоднего значения. Среднее время пользования интернетом сейчас оставляет 6 часов 43 минуты каждый день. В России — 7 часов 17 минут.

КАК У НИХ

Больше всего денег на блогерстве зарабатывают американцы. Самый высокооплачиваемый блогер мира — девятилетний Райан Каджи. Мальчик прославился благодаря видео, в которых он распаковывает игрушки и делает на них обзоры.

Сейчас на Amazon и в магазинах Target и Walmart с большим успехом продаются игрушки, рюкзаки, зубная паста и другие товары с изображением юного блогера.

Его доход за последний год составил 26 миллионов долларов. В целом доход 100 наиболее богатых блогеров за последний год вырос на 30 процентов.

Фото: youtube.com/вДудь

РЕПЛИКА

Для успеха необходима целая команда

Алексей Захаров, директор портала SUPERJOB.RU:

— С одной стороны, все мы в той или иной степени блогеры. Даже те, кто лишь бесконечно щелкает в Instagram фотографии еды. С другой стороны, успеха на поприще взаимодействия за с аудиторией, а значит, и высоких заработков достигли немногие.

Профессиональные блогеры, на мой взгляд, ближе к журналистам. И за ними, как за журналистами, обычно стоит команда профессионалов. И Юрий Дудь, и Илья Варламов —это не просто яркие интернет-личности, это целые СМИ. Просто раньше у журналиста было ограниченное число возможностей стать знаменитым: и число телеканалов, и объем их вещания всех желающих прославиться просто не вмещали.

А какой-нибудь YouTube вместит всех! Приходи, делай контент, пытайся стать известным. Ну вот люди и идут в интернет за славой и деньгами. Другой вопрос, что ждут там далеко не всех. Во-первых, конечно, очень важно содержание блога — чтобы тебе всегда было, что сказать аудитории. Во-вторых, нужны средства на раскрутку. В-третьих, знание технологий раскрутки и умение по ним работать. Плюс работоспособность.

ТОП — 5

Cамые богатые звезды рунета:

— Комик Нурлан Сабуров и партнеры.Канал LABELCOM. Число подписчиков: 4,5 млн Доход от рекламы $3 550 000 в год.

— Эксперт по гаджетам Валентин Петухов. Канал: Wylsacom. Число подписчиков: 9,6 млн Доход от рекламы $3 410 000 в год.

— Шоумен Александр Гудков. Канал: Чикен Карри. Число подписчиков: 2,5 млн Доход от рекламы $1 130 000 в год.

— Журналист Юрий Дудь. Канал: вДудь. Число подписчиков: 8,2 млн Доход от рекламы $980 000 в год.

— Актер Антон Лапенко. Канал: Лапенко. Число подписчиков: 2,8 млн Доход от рекламы $980 000 в год.

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