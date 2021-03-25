Доходное место: на чем зарабатывают современные интернет-деятели
Российские блогеры заработали в 2020 году 12,6 млрд рублей, что в два раза больше по сравнению с 2019 годом — приводит данные компания, занимающаяся анализом рынка блогеров. Для многих блогерство превратилось в образ жизни, а для кого-то и в профессию, причем весьма доходную. Сколько они тратят на создание контента? Платят ли налоги? «Вечерняя Москва» решила разобраться в вопросе.
Ирина Младшева — блогер из Новой Москвы. Вот уже год она ведет в «Инстаграме» паблик, посвященный интересным местам ТиНАО.
— Усадьбы, памятники, парки, новые жилые комплексы с интересной архитектурой, детские площадки — все это у меня, — улыбается Ирина. — Работать приходится каждый день. Проснулась — поприветствовала аудиторию каким-нибудь роликом или песней. А потом я отправляюсь в очередное интересное место. По словам Ирины, ведение блога — тяжелая работа.
— Дело не только в том, что ты постоянно придумываешь какие-то фишки. Ты должен хорошо выглядеть, грамотно разговаривать и буквально фонтанировать энергией, чтобы вовлечь совершенно незнакомых людей в свою жизнь. Плюс нужен интерактив. Мне, например, подписчики постоянно пишут, причем нередко довольно пространно. Я, конечно, не могу ответить им обычным смайликом: тоже пишу обстоятельно.
Как блогеры зарабатывают? По словам Ирины, проще всего тем, кто предлагает какие-то услуги, например массажа, визажа или психологического консультирования. Для них блог просто самореклама.
— Многие блогеры сейчас продают курсы: как, например, правильно фотографировать или как профессионально монтировать видео, как вести свою страницу. Иными словами, они просто учат профессии, — рассказывает Ирина. — Другой вопрос, а зачем тебе эта профессия нужна. Можешь ли ты на ней зарабатывать? Лично я, например, пока не зарабатываю ничего. Да, ко мне просятся с рекламой — ну, скажем, маникюрный мастер или местная пиццерия. Но я отказываю. Если уж реклама, то пусть соответствует блогу — дома отдыха, жилые комплексы, услуги гидов.
Василий Блинов, популярный блогер, автор нескольких курсов, предлагающих обучение заработку в интернете, рассказывает:
— Весь заработок блогера строится на рекламе. Если у вас есть тысячи реальных живых подписчиков, к вам «стучатся» заказчики: корпорации и компании, крупные и маленькие бренды, а также многочисленные агентства. Например, сам YouTube, который помещает в ролики разную рекламу на свое усмотрение, по сути тоже выступает как агент. Но самые большие деньги блогеры зарабатывают, сотрудничая с рекламодателями напрямую. Для них важны не количество просмотров, а характер и качество аудитории. Если, например, вы продаете автомобили, то нужно, чтобы рекламу ваших авто увидели платежеспособные серьезные люди. Может быть, их будет не так много, зато это ваша целевая аудитория.
Нужна живая аудитория
Видеоблогер, спортсмен Александр Михайлов рассказывает:
— Рекламодатели, как правило, лично приходят к блогеру, у которого реальные, а не накрученные подписчики и просмотры. Иными словами, живая аудитория. Таких блогеров на рынке — 10 процентов максимум.
По словам Александра, топовые блогеры зарабатывают в месяц миллионы рублей. Но и траты у них огромны.
— У меня есть знакомый, он обозревает бои без правил. За последний месяц он заработал 15 тысяч долларов — примерно 1,1 миллиона рублей. Казалось бы, очень неплохо. Но давайте посчитаем расходы. За интервью с Александром Емельяненко он заплатил спортсмену 300 тысяч рублей. На операторов ежемесячно уходит от 60 до 90 тысяч. Монтаж одной программы — 25 тысяч. А снять студию? А арендовать аппаратуру, если своей нет? Камера, свет — все это денег стоит. В итоге примерно половина доходов уходит на текущие расходы.
И чем круче у тебя блог, тем больше нужно расходов, потому что публика не хочет контента, сделанного «на коленке».
Помогли мама и папа
По словам эксперта, многие юные блогеры кичатся своим успехом, но не рассказывают, что за ним стоят мамы-папы.
— Блогерство сейчас — это вид бизнеса, требующий немалого начального капитала. Во-первых, тебе нужно снять качественные ролики. За 5 тысяч рублей можно нанять человека, который придет со смартфоном, отснимет тебя и даже смонтирует. Но если вы хотите качества — это совсем другие деньги. Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, для съемки роликов нанимает группу профессионалов, которые приезжают к ней в квартиру с оборудованием, и там камера ездит по рельсам! Каждый ролик ей обходится в 150 тысяч рублей.
А еще, если вы начинающий, необходимо заплатить за раскрутку. Вы обращаетесь к топовому блогеру, а он в своем ролике рекламирует вас. Дескать вот, рекомендую парня, который отлично разбирается в машинах или в ресторанах, или в видеоиграх. Одно упоминание о вас может стоить и десятки, и сотни тысяч рублей — в зависимости от крутости самого блогера и того, как вы с ним договоритесь. Если, например, у человека 250–300 тысяч реальных подписчиков, то за тысячу долларов он вполне может вас разок прорекламировать.
При этом, как пояснил Александр, всегда есть опасность прорекламироваться у «дутого» блогера — с купленными подписчиками и просмотрами. Он может взять с вас и 100 тысяч, но никакого эффекта его реклама не принесет.
— Вложить, скажем, в рекламу 500 тысяч рублей в месяц — это нормально, — пояснил Михайлов. — Но при этом нет никакой гарантии, что блог ваш «выстрелит». Давно прошли те времена, когда на этот рынок могла зайти красивая девочка и сказать: вот я вся такая хорошенькая — давайте вы на меня подпишитесь.
Теперь хорошенькой девочке, чтобы на нее подписались, нужно как минимум на глазах у изумленной публики глотать ножи! Или учить чему-то интересному.
Как пояснил Александр, сейчас в большой моде всевозможные обучающие блогеры и блогеры-просветители.
— Уровень аудитории — спасибо соцсетям — так упал, что большинство не знает элементарных вещей. Сейчас блогер, который доступно рассказывает, например, кто такой был Петр I, вполне может стать топовым, — пояснил эксперт.
По словам Александра, самые серьезные деньги сейчас крутятся в YouTube.
— Сейчас многие говорят, что можно хорошо заработать в TikTok. Есть блогеры, которые говорят, что я на TikTok зарабатываю в месяц миллион. Дорогой мой, чтобы заработать в этой соцсети миллион в месяц, у тебя должен быть миллиард подписчиков! Потому что реклама там стоит буквально копейки. И перевести с TikTok трафик на другую соцсеть почти нереально — а это плохой для рекламодателя показатель. Есть еще деньги в Telegram, но это довольно специфическая соцсеть — там много чернухи, открытой рекламы казино. Но если ты берешь в качестве основной площадки YouTube, то тебе по-любому придется взять и Telegram, и TikTok, и Instagram, и по возможности другие соцсети.
Зона белая, зона серая
Известный блогер Максим Кононенко пояснил, что заработок блогера вовсе не обязательно зависит от числа подписчиков.
— Есть, например, люди, у которых подписчиков всего пять тысяч, а зарабатывают они существенно больше тех, у кого подписчиков 30 тысяч. Все дело в том, что их медийный вес больше и посты часто расходятся по СМИ в качестве цитат. Часто эти люди — известные журналисты, — пояснил Максим.
Заработок блогеров, как пояснил эксперт, часто зависит от уровня их рекламодателей.
— Если вы популярная в Instagram девушка и к вам заходит с рекламой какой-то бренд, он, конечно, не будет заносить в конверте, — пояснил Кононенко. — Рекламодатель будет требовать, чтобы все было вбелую. Поэтому многие блогеры для получения денег за рекламу записываются в индивидуальные предприниматели — ИП. Есть и вовсе серьезные блогеры. Илья Варламов, например, имеет собственную фирму — с бухгалтерией, продюсерами и директором.
Фактически у него свое медиа, где отношения с рекламодателями вполне формализованы и вряд ли фигурируют какие-то конверты. Многое зависит и от сети. По моим сведениям, Telegram в основном это серая зона. YouTube — по-разному, а в Instagram в основном все вбелую. По словам Максима, по уровню доходов блогеры отличаются, как земля и небо.
— Все, конечно, зависит от популярности. Поначалу люди соглашаются давать рекламу в своем блоге и за 500–1000 рублей. С ростом популярности та же реклама может стоить уже 200 тысяч, а потом заключается долгий рекламный контракт на несколько миллионов. Есть стримеры — ведущие онлайн-трансляций, которые снимают квартиры в «Москве-Сити», а это не меньше 250 тысяч рублей в месяц. Есть блогеры, демонстрирующие в роликах свои новые «РоллсРойсы». Подозреваю, что их месячные доходы исчисляются миллионами, — пояснил Кононенко. Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев, считает, что блогеры сродни артистам.
— Большая их часть — это художественная самодеятельность разной степени таланта. Им просто нравится быть в центре внимания, — пояснил эксперт. — Малая часть блогеров — более или менее успешные профессионалы.
Условно говоря, артисты второго-третьего ряда. Есть среди блогеров, конечно, и звезды с космическими для нас гонорарами. А феномен их популярности основан на том, что люди хотят не только хлеба, но и зрелищ. В последние годы, с перемещением жизни в онлайн, зрелища стали называться контентом. Ведь обратите внимание: большинство блогеров не властители дум и не трибуны. Они публику именно развлекают, демонстрируя любопытный контент.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным аналитических компаний We Are Social и Hootsuite, рост популярности блогеров напрямую связан с количеством пользователей и времени, которое они проводят в интернете. Эти показатели ежегодно растут. Так, в 2020 году число интернет-пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда, что на 7 процентов больше прошлогоднего значения. Среднее время пользования интернетом сейчас оставляет 6 часов 43 минуты каждый день. В России — 7 часов 17 минут.
КАК У НИХ
Больше всего денег на блогерстве зарабатывают американцы. Самый высокооплачиваемый блогер мира — девятилетний Райан Каджи. Мальчик прославился благодаря видео, в которых он распаковывает игрушки и делает на них обзоры.
Сейчас на Amazon и в магазинах Target и Walmart с большим успехом продаются игрушки, рюкзаки, зубная паста и другие товары с изображением юного блогера.
Его доход за последний год составил 26 миллионов долларов. В целом доход 100 наиболее богатых блогеров за последний год вырос на 30 процентов.
РЕПЛИКА
Для успеха необходима целая команда
Алексей Захаров, директор портала SUPERJOB.RU:
— С одной стороны, все мы в той или иной степени блогеры. Даже те, кто лишь бесконечно щелкает в Instagram фотографии еды. С другой стороны, успеха на поприще взаимодействия за с аудиторией, а значит, и высоких заработков достигли немногие.
Профессиональные блогеры, на мой взгляд, ближе к журналистам. И за ними, как за журналистами, обычно стоит команда профессионалов. И Юрий Дудь, и Илья Варламов —это не просто яркие интернет-личности, это целые СМИ. Просто раньше у журналиста было ограниченное число возможностей стать знаменитым: и число телеканалов, и объем их вещания всех желающих прославиться просто не вмещали.
А какой-нибудь YouTube вместит всех! Приходи, делай контент, пытайся стать известным. Ну вот люди и идут в интернет за славой и деньгами. Другой вопрос, что ждут там далеко не всех. Во-первых, конечно, очень важно содержание блога — чтобы тебе всегда было, что сказать аудитории. Во-вторых, нужны средства на раскрутку. В-третьих, знание технологий раскрутки и умение по ним работать. Плюс работоспособность.
ТОП — 5
Cамые богатые звезды рунета:
— Комик Нурлан Сабуров и партнеры.Канал LABELCOM. Число подписчиков: 4,5 млн Доход от рекламы $3 550 000 в год.
— Эксперт по гаджетам Валентин Петухов. Канал: Wylsacom. Число подписчиков: 9,6 млн Доход от рекламы $3 410 000 в год.
— Шоумен Александр Гудков. Канал: Чикен Карри. Число подписчиков: 2,5 млн Доход от рекламы $1 130 000 в год.
— Журналист Юрий Дудь. Канал: вДудь. Число подписчиков: 8,2 млн Доход от рекламы $980 000 в год.
— Актер Антон Лапенко. Канал: Лапенко. Число подписчиков: 2,8 млн Доход от рекламы $980 000 в год.
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